Como se comporta um Bugatti Chiron Sport ao lado de um dos mais poderosos aviões de guerra do momento? De forma brilhante!





Quem ganha? Bugatti Chiron Sport vs. Dassault Rafale Marine

Foi sob um céu carregado de nuvens que a edição especial Les Légendes du Ciel se colocou ao lado de um Dassault Rafale Marine.

O local escolhido para o duelo? O aeródromo militar de Landivisiau, na Bretanha francesa. Foram 1.500 cv de potência contra 5.727 cv, um hiper desportivo contra um jacto da marinha francesa.

Os dois produtos de alta tecnologia gaulesa estão no topo do progresso técnico alcançado após décadas de trabalho de desenvolvimento nas engenharias automóvel e aeroespacial.

Não foi a primeira vez que um Bugatti lutou cara a cara com um jacto; em 2007, um Veyron 16.4 Super Sport enfrentou um Eurofighter Typhoon numa corrida diabólica.

Neste confronto, o Bugatti Chiron Sport e o Dassault Rafale Marine testaram-se em disciplinas como aceleração, binário e travagem.

"Precisão e preparação são essenciais. Tudo acontece muito rapidamente no Rafale Marine e cada movimento que se faz tem de ser o correcto. O mesmo vale para o Chiron Sport a alta velocidade", explicou Étienne, o piloto que se sentou aos comandos do Dassault Rafale Marine.

"A pista não é tão longa ou terrivelmente larga para nós os dois. Esta comparação foi um desafio para ambos", acrescentou Pierre-Henri Raphanel, piloto oficial da Bugatti.

Tudo correu pelo melhor, com ambas as "máquinas" a mostrarem ao extremo todas as suas capacidades... em terra e no ar!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?