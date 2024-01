Que significa subviragem? Condutor de Porsche Panamera descobriu-o da pior forma!

Nunca subestimar o poder de um carro repleto de potência numa curva mais fechada é uma regra de ouro para qualquer amador.

Não terá sido o que terá pensado o "piloto" deste Porsche Panamera, inconsciente das suas capacidades para o dominar numa subviragem.

Infelizmente, nada correu como pensava quando um poste luminoso se atravessou à sua frente.

Felizmente, ninguém parece ter ficado ferido no incidente, para além do ego do condutor sem unhas para segurar o carro.

