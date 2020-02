Que luxo. Este barco da Mercedes-AMG tem seis motores V8 e 2700 cv

A tradição ainda é o que era e a Mercedes-AMG acaba de mostrar a sua criação anual para os mares, em parceria com a Cigarette Racing, uma fabricante de barcos com sede na Florida, nos Estados Unidos. Eis o 59’ Tirranna AMG Edition, um barco desportivo com 2700 cv que foi recentemente apresentado no Salão Náutico Internacional de Miami de 2020.

Para o acompanhar a marca de Affalterbach ainda nos preparou outra surpresa, um Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition com uma decoração a combinar. Com detalhes visuais exclusivos, uma decoração preta e dourada, jantes de 22 polegadas e acabamentos únicos em pele, este "G" é a escolha perfeita para andar em terra.

Recorde-se que esta é a 12ª vez que estas duas marcas se juntam, mas este pode muito bem ser o barco mais radical que a AMG já criou. Construído maioritariamente em fibra de carbono, o 59’ Tirranna AMG Edition é impulsionado por seis motores Mercury Racing 450R V8 de 4.6 litros e 450 cv cada, para um total de 2700 cv de potência.

Graças a todo este "poder de fogo" este barco é capaz de acelerar até aos 128 km/h, um número impressionante se tivermos em conta que este "monstro" dos mares tem 17,9 metros de comprimento e capacidade para até 26 pessoas.

No interior há uma sala de estar com sofá, um frigorífico e ainda uma televisão, isto já para não falar dos inúmeros espaços de arrumação. Mas o que mais salta à vista é a cama "king size" e a casa de banho com duche.

A banda sonora está a cargo de um sistema de som premium Cigarette Pure Plus, desenvolvido em conjunto com a JL Audio Marine. Este sistema tem 29 altifalantes e 5200 watts de potência, o suficiente para que possa dar uma festa a bordo do 59’ Tirranna AMG Edition. O som, bem como a iluminação e todos os sistemas eléctricos, podem ser controlados através de um iPad.

Nem a Mercedes-AMG nem a Cigarette Racing divulgaram o preço deste modelo, mas se tivermos em conta que a versão convencional deste barco se aproxima dos 3,6 milhões de euros, podemos esperar que este seja muito mais caro.



