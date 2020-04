O Lamborghini Huracán Performante, equipado com um bloco V10 naturalmente aspirado de 5.2 litros é um dos superdesportivos mais radicais do planeta. Mas porque há sempre que queira mais, os norte-americanos da AMS Performante decidiram levá-lo a um patamar ainda mais impressionante.

Para isso decidiram deitar as mãos a este motor italiano e aplicar-lhe dois novos turbos, transformando este Huracán Performance num "monstro" biturbo com 913 cv de potência e 813 Nm de binário máximo.

Este "kit" infernal, a que esta preparadora norte-americana chama de "Alpha 9", ainda inclui uma dupla de intercoolers. Perfuradores de calor e uma reprogramação da caixa de velocidades e do motor.

O resultado, como seria de esperar, é assustador: a AMS garante que o Huracán é agora capaz de cumprir o quarto de milha (cerca de 400 metros) em apenas 9 segundos, menos 1,4 segundos do que o Huracán Performante de fábrica.

A "casa" de tuning norte-americana não revela o tempo de aceleração dos 0 aos 100 km/h, mas garante que este Huracán "vitaminado" é capaz de passar dos 145 aos 210 km/h em meros 4.69 segundos. Impressionante!

Deixámos o pior para o fim, o preço. É que este "kit" de músculo custa 41 mil euros (caso opte pela reprogramação do motor), um valor que temos obrigatoriamente que somar ao do superdesportivo da marca do touro, disponível em Portugal por um valor a rondar os 300 mil euros.

Que loucura! Lamborghini Huracán virou “monstro” biturbo com 913 cv