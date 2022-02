A Cupra celebrou quatro anos esta terça-feira e nada melhor do que entrar no metaverso para festejar a data.





Cupra aposta no metaverso e lança dois novos carros em 2025

"Os planos que temos reservados para 2022 incluem a intenção de duplicar as nossas vendas, a nossa rede de vendas e o nosso volume de negócios", sublinhou Wayne Griffiths.

Tal significa superar a barreira das 160 mil unidades vendidas face às 79.300 entregas no ano passado a nível mundial. É ainda objectivo da marca duplicar, em 2022, a sua facturação, que poderá ultrapassar os 5 mil milhões de euros.

"É por isso que chamamos a nossa ambição de Cupra2", com o presidente da Seat e Cupra a anunciar também o lançamento de dois novos modelos em 2025.

As duas novas propostas irão juntar-se ao SUV eléctrico Tavascan, que chega em 2024, e ao compacto derivado do UrbanRebel Concept, um ano mais tarde.

Ambos os modelos estiveram presentes na apresentação mas em forma de holograma e com uma capa virtual a cobri-los, mantendo-se em segredo os seus nomes.

"Há quatro anos, foram muitos os que duvidaram de nós, mas nunca duvidámos de nós mesmos", acrescentou Wayne Griffiths. "Este ano, vamos provar mais uma vez que nada pode conter o nosso impulso imparável".

Essa aposta passa também pela duplicação da rede global Cupra Masters e Cupra City Garages a nível global.



Como a marca desportiva espanhola destacou, ainda este ano as suas experiências emocionais vão existir num espaço totalmente novo, à medida que entra no metaverso.

Entrada no metaverso

"Metahype é a nossa interpretação desse novo universo, um espaço colaborativo onde marcas, startups e criadores de conteúdo podem receber uma grande variedade de eventos e experiências, onde se pode criar e partilhar cultura".

Marcas e indivíduos poderão apresentar material artístico como NFTs, expor produtos digitais e físicos, e transmitir conteúdo dentro daquele universo.



A Cupra deu ainda um vislumbre do que será uma maneira totalmente nova de competir no Cupra2 Experience, ao combinar os mundos real e virtual.

"Com o UrbanRebel estamos" a criar "uma experiência de corrida única, onde a condução é real mas o que é visto é virtual," explicou Antonino Labate, director de estratégia, desenvolvimento de negócios e operações da Cupra.

Antes do lançamento do Cupra2 Experience, a marca irá leiloar o seu primeiro NFT do UrbanRebel.



E quem o levar para "casa" com o valor mais alto do leilão terá a oportunidade de ser o primeiro piloto a competir naquele formato virtual de corridas.

