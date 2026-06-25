Está finalmente disponível para encomenda nacional um dos "eléctricos" mais populares da Audi: o Q4 e-tron recebeu a "habitual" actualização a meio do seu ciclo de vida.

Quase a chegar: Audi Q4 e-tron renovado define preços e abre encomendas

Quer o SUV, quer o Sportback ganharam retoques estéticos subtis por fora que realçam aerodinamicamente a silhueta de ambos, como ser percebe na nova grelha Singleframe pintada na cor da carroçaria, e à revisão dos pára-choques.

Os grupos ópticos também foram redesenhados, agora com assinaturas luminosas personalizáveis e capazes de interagir com o meio que rodeia ambas as versões.

Habitáculo mais evoluído

A verdadeira renovação do Q4 e-tron está a bordo, com o posto de condução a estar em sintonia com os modelos mais recentes da marca dos quatro anéis.

A Audi reintroduziu uma consola central convencional com porta-copos e com mais espaço interior para guardar pequenos objetos, ao mesmo tempo que integra na parte superior dois carregadores por indução para telemóveis.

A novidade está mesmo no topo do tabliê, ao comportar uma tela curva a combinar a instrumentação de 11,9 polegadas ao ecrã de infoentretenimento de 12,8 polegadas, com o sistema MMI a integrar a navegação e todas as configurações do carro.

A sua arquitectura digital passou por uma evolução significativa para adoptar serviços baseados no ecossistema da Google, agora mais refinados com a integração do ChatGPT.

É dada ainda a possibilidade de acrescentar um terceiro visor de 12 polegadas para o acompanhante, numa posição que impede o condutor de ver o que está a ser transmitido.

Opções quase essenciais

Sendo o primeiro Audi a estrear o carregamento bidireccional Vehicle-to-Load (V2L), novidade genuína é a inclusão duma tomada doméstica convencional no porta-bagagens eliminando o adaptador para dispositivos externos.

Pré-instalada como opção está a tecnologia Vehicle-to-Home (V2H), fazendo do Q4 e-tron uma bateria "doméstica" ao optimizar o auto-consumo eléctrico proveniente de soluções como os painéis solares.

Os assistentes à condução também passaram por uma actualização significativa, como são exemplos o Front Assist e o Adaptive Driving Assistant Plus, sem esquecer a função Trained Parking para estacionar sem intervenção do condutor.

A gama conta ainda com novos pacotes opcionais de personalização, com o Style a incluir faróis LED Matrix, jantes de 20 polegadas, vidros escurecidos, volante desportivo, pacote de climatização e pintura metalizada.

O Style Plus acrescenta um pacote interior S line e inserções decorativas enquanto no campo da tecnologia são avançados os pacotes opcionais Tech Plus e Tech Pro.

Autonomia até 600 km

As actualizações prosseguem com a introdução dum novo motor APP350 síncrono de íman permanente (PSM) mais eficiente no eixo traseiro do Q4 e-tron e da sua variante quattro com tracção integral.

Proposto em duas variantes (150 kW/204 cv e 350 Nm ou 210 kW/286 cv e 545 Nm), combina um nova unidade eletrónica de gestão e novas funções de software para optimizarem o consumo em 10% face ao antecessor.

A primeira opção, com a bateria de 63 kWh, eleva a autonomia para 440 quilómetros no SUV, e 451 no Sportback, enquanto a segunda versão com o acumulador de 82 kWh aumenta as distâncias para 578 e 592 quilómetros, respectivamente.

A mesma bateria de 82 kWh alimenta os dois propulsores da variante quattro com os seus 250 kW (340 cv) e 679 Nm, com as autonomias a cifrarem-se nos 541 e 554 quilómetros, segundo a mesma ordem.

Os renovados Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron já podem ser encomendados no nosso país, estando previsto para o final de Julho a chegada dos primeiros exemplares aos concessionários.

Versão Potência / Binário Bateria / Autonomia Preço Q4 SUV e-tron 150 kW (204 cv) / 350 Nm 63 kWh / até 440 km Desde 49.998 euros Q4 Sportback e-tron 150 kW (204 cv) / 350 Nm 63 kWh / até 451 km Desde 51.998 euros Q4 SUV e-tron performance 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh / até 578 km Desde 55.500 euros Q4 Sportback e-tron performance 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh / até 592 km Desde 57.500 euros Q4 SUV e-tron quattro performance 250 kW (340 cv) / 679 Nm 82 kWh / até 541 km Desde 72.000 euros Q4 Sportbacke-tron quattro performance 250 kW (340 cv) / 679 Nm 82 kWh / até 554 km Desde 74.000 euros

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?