Quarto Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico abre portas a 25 de Outubro no Porto

Com quase quatro dezenas de marcas, sendo 23 destas marcas automóvel, a quarta edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico – Salão da Mobilidade Sustentável, é já o maior evento de sempre dedicado a este sector.

O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico - Salão da Mobilidade Sustentável (SAHE) vai ser realizado no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, de 23 a 25 de Outubro e além de ser já o maior salão de sempre, vai ainda integrar várias novidades e apresentações de novos modelos.





com motos, scooters e bicicletas elétricas.

Haverá ainda espaço para experiências ao volante de alguns modelos, sendo que os automóveis não serão os únicos protagonistas do evento. O mundo das duas rodas não foi esquecido e marca presença

Durante a realização do evento vão ser implementadas regras com vista à contenção do COVID-19, que podem ser consultadas no seguinte link: https://salaoautomovelelectrico.pt/



Horários e bilhetes

Os bilhetes de entrada estão já à venda no mesmo site (https://salaoautomovelelectrico.pt/ ) e têm um preço de € 6,00 se comprados online.

O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico - Salão da Mobilidade Sustentável vai abrir portas às 10,00 horas e encerrar às 20,00, de sexta a domingo, dias 23, 24 e 25 do corrente mês de Outubro.