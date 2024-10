Quando um Corvette falha o 'drive-in'…

Fosse pela pressa (e pela fome!) de devorar um hamburguer ou apenas uma infeliz distracção a falhar a entrada no ‘drive-in’, não deixa de ser insólito o acidente protagonizado por um Chevrolet Corvette C5.

O estranho incidente aconteceu há duas semanas em Suffolk, Virgínia, quando o desportivo foi ao encontro da fachada dum restaurante da Burger King.

Por saber fica se o condutor calcou o acelerador em vez do travão quando tentava ou se falhou a entrada na faixa do drive-in, como mostram as fotografias publicadas pelos bombeiros daquela cidade americana.

Os danos foram mínimos para o Corvette e para o restaurante, não resultando qualquer vítima do acidente para além do orgulho ferido do "piloto".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?