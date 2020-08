Qual é a força de um touro? Enorme!

Será um touro capaz de destruir um SUV quando decide atacar os seus ocupantes? Sim, e com muita força!

Quem já assistiu na televisão ou ao vivo a uma tourada, sabe que é proibido brincar com um touro.

Criado em total liberdade, no que o cativeiro lhes permite, cruzarmo-nos na estrada com um animal com quase 600 quilos de peso pode ter consequências catastróficas.

Foi o que os passageiros de um Nissan Terrano sentiram na chapa do ‘todo o terreno’ quando circulavam numa rua espanhola.

Um belo exemplar taurino arremete contra o veículo e consegue mesmo levantá-lo do chão com os cornos.

Aparentemente, os ocupantes apenas sofreram um enorme susto, mas já o SUV da marca japonesa não se poderá dizer o mesmo.

