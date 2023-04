A Alfa Romeo celebra no sábado os 100 anos do icónico Quadrifoglio, e nada melhor do que presentear os fãs da marca com uma edição especial Quadrifoglio 100° Anniversario para os seus pontas de lança.

Alfa Romeo aumenta potência do Giulia e Stelvio na série especial Quadrifoglio 100° Anniversario

A série dedicada aos Giulia e Stelvio, limitada a 100 exemplares para cada um dos modelos, compreende elementos distintos que os diferenciam dos "irmãos" mais convencionais.

Para celebrar um século de pura desportividade, o Quadrifoglio regressa à sua terra natal, em Targa Florio, Sicília, para uma sessão fotográfica onde é recontada o nascimento desta linha exclusiva.

Dourado e fibra de carbono

Se os Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio já são, por si só, exemplos da engenharia e design italianos, ganham agora novos argumentos nesta série Quadrifoglio 100° Anniversario.

A destacá-los estão novos emblemas comemorativos, criados pelo Centro Stile Alfa Romeo, e novas pinças de travão em tom dourado, com a grelha e as capas dos espelhos retrovisores em fibra de carbono exposta.

Jantes em liga, leve com o típico desenho de cinco orifícios da marca, estão disponíveis com 19 polegadas para a berlina e 21 polegadas para o SUV.

Por dentro, o ambiente desportivo ganha mais realce com a combinação de couro preto e Alcantara com novas costuras em dourado.

A fibra de carbono com acabamento 3D está exposta no túnel central, painéis das portas painel e visor de instrumentação, marcado por uma costura especial do número 100 ao lado de um Quadrifoglio dourado.



O painel de instrumentos digital estreia um ecrã TFT de 12,3 polegadas, a que se soma a estreia da nova configuração Race a juntar-se aos modos Evolved, Relax e Heritage.

A apresentação Race junta no ecrã central as informações fundamentais de condução, como o conta-rotações, velocímetro e luz shift para indicar as passagens da caixa automática de oito relações.

Esta configuração pode ser personalizada com informações adicionais, como o desempenho instantâneo, nos mostradores laterais.

Mais potência no V6

Claro que as mudanças não se poderiam resumir à estética: o bloco V6 biturbo de 2.9 litros viu a potência ser elevada aos 520 cv; são mais 10 cv do que o motor original de ambos os modelos.



O motor está combinado com um diferencial autoblocante mecânico, que faz a sua estreia nesta série especial.

A sua afinação específica, derivada da experiência de concepção do Giulia GTA, reforça a tracção e optimiza a transferência de binário, de maneira a aumentar a estabilidade, agilidade e velocidade nas curvas.

A melhor dinâmica de condução foi conseguida com o uso intenso de materiais ultraleves, como o alumínio usado na construção do motor e a fibra de carbono no veio de transmissão, capô, asa traseira e saias laterais.

No caso específico do Giulia, a aerodinâmica activa é mantida pelo difusor frontal em fibra de carbono, para aumentar a estabilidade e o desempenho, acompanhada pela banda sonora do sistema de escape Akrapovic.

Desconhece-se quantos exemplares da edição especial Quadrifoglio 100° Anniversario do Giulia e Stelvio estão destinados ao nosso país, e por que preços.



Símbolo da sorte

O Quadrifoglio faz parte da história desportiva e industrial da Alfa Romeo desde 15 de abril de 1923, quando a marca participou na 14.ª edição de Targa Florio, na Sicília.

Ugo Sivocci, ao volante de um RL devidamente reconfigurado para a corrida, decidiu travar a sua má sorte ao pintar um trevo de quatro folhas na frente do carro com que cortou a meta em primeiro lugar.

A reforçar os efeitos "mágicos" desse símbolo, Sivocci morreu quando ensaiava o Alfa Romeo P1 em Monza; alguém se tinha esquecido de pintar o seu símbolo da sorte no carro.

O emblema do Quadrifoglio faria a sua primeira aparição num veículo de estrada com o Giulia Sprint GT Veloce de 1963.

São estas as versões mais potentes da marca nas suas respectivas gamas, concebidas para entusiastas apaixonados pela condução desportiva.

