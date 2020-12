Pursuit Seat: Sabia que a Rolls-Royce vende um banco dobrável por 7272 euros?

A partir de agora já é possível comprar um banco dobrável capaz de combinar com o seu Rolls-Royce Cullinan, Ghost ou Phantom. Denominado "Pursuit Seat", este assento dobrável é o mais recente acessório de luxo da Rolls-Royce e, como não poderia deixar de ser, já é um dos produtos mais falados do momento.

A marca de luxo britânica descreve-o como o "assento perfeito para quem está a pilotar um drone, pintar uma paisagem ou simplesmente para apreciar a vista". Ajustável em altura, este banco pode contar com um couro idêntico ao do Rolls-Royce do seu proprietário e é produzido com recurso a materiais como o alumínio e a fibra de carbono.

Tão especial como qualquer outro produto da marca, este banco também tem um preço a condizer: 6581 libras, aproximadamente 7272 euros.