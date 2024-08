PureSpeed da Mercedes-AMG já acelera na pista e na estrada

A apresentação do Concept Mercedes-AMG PureSpeed no final de Maio foi uma verdadeira pedrada no charco no mundo dos desportivos ao lançar suspiros de prazer junto dos adeptos da marca.

Pois o roadster que dá o tiro de partida para a nova série Mythos está já em intensos ensaios dinâmicos para os técnicos da firma de Affalterbach identificarem os pontos a afinar.

Mesmo se o protótipo está muito próximo do modelo de produção, os carros em teste não prescindem da habitual película de camuflagem que não consegue esconder a sua estética radical.

Afinal, trata-se dum desportivo de dois lugares completamente aberto, sem tejadilho nem pára-brisas, numa homenagem ao mundo da competição automóvel.

Os ensaios arrancaram em diferentes estradas no norte de Itália antes de rumar a sul para acelerar na pista de alta velocidade de Nardo, num programa que compreende mais de 3.000 quilómetros.

Um dos principais pontos a reter no Mercedes-AMG PureSpeed é o sistema halo que substitui o pilar A convencional, numa ligação directa aos monolugares da Fórmula 1.

O sistema de protecção consiste numa barra curva fixada à carroçaria, a que se somam dois capacetes aerodinamicamente optimizados para darem uma protecção adicional ao piloto e acompanhante.

Com uma produção limitada a 250 exemplares, falta conhecer a mecânica que irá alimentar o primeiro modelo da nova série Mercedes-Benz Mythos, que entra em produção antes deste ano terminar.

