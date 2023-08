A estreia oficial só acontece no Monterey Car Week mas a Pininfarina já avançou com as primeiras imagens do seu mais recente protótipo.

Pura Vision Concept: elegância eléctrica pelas mãos da Pininfarina

Chama-se Pura Vision Concept e não é mais do que um caderno de intenções do que serão os seus futuros "eléctricos" de luxo e desportivismo exclusivos.

Trata-se de um SUV coupé, muito na linha do já proposto no Ferrari Purosangue ou no Lotus Eletre, mas com traços muito mais arrojados.

Nanofibras luminosas

A elegância estética do Pura Vision Concept está patente na tecnologia luminosa, baseada em nanofibras, para as luzes diurnas.

Os faróis estão "ocultos" numa barra frontal, que define as secções inferiores da carroçaria e ajuda na refrigeração e no desempenho aerodinâmico.

A escolha dos materiais e o acabamento em Bianco Sestriere Gloss acentuam o porte atlético do SUV coupé.

As superfícies sofisticadas da carroçaria contrastam de forma feliz com os elementos inferiores em fibra de carbono exposta e o tejadilho flutuante em preto.



E, a dar o remate final estão as jantes de 23 polegadas pintadas a negro, realçadas pela faixa branca que decora os pneus.

Elegância total

A bordo destaca-se a configuração 2+2, com os lugares a serem facilmente acedidos graças à abertura invertida das portas e à ausência do pilar central.

O piso plano, próprio de qualquer "eléctrico", dá uma sensação de maior espaço a bordo, com os bancos a parecerem que quase flutuam.

A posição de condução é inspirada nos desportivos enquanto a consola central, ocupada pelo ecrã táctil multimédia retráctil, inspira-se na popa de um iate.



A pele domina os estofos dos bancos e os revestimentos do tabliê e das portas, onde também não faltam materiais reciclados como o alumínio, a lã e o plástico.

Sendo apenas um protótipo, a Pininfarina não adiantou pormenores sobre a ficha técnica do Pura Vision Concept.

Mesmo assim, já se conhecem as medidas do SUV coupé: 5,22 metros de comprimento por 2,15 de largura com os espelhos, e 1,64 metros de altura.

E, quase como um tiro no escuro, quase que se pode dizer que a bateria deverá ser a mesma de 120 kWh que equipa o Pininfarina Battista, para mais de 500 quilómetros de autonomia.

A apresentação oficial está agendada para o Monterey Car Week, que decorre de 11 a 20 de Agosto naquela estância turística.

