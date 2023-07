Pura ousadia: Opel Experimental mostra novos detalhes de estilo

Depois de uma primeira imagem fugidia, a marca do relâmpago avança com novos detalhes do Opel Experimental que irá estrear em Setembro no salão automóvel de Munique.

As fotografias revelam ao pormenor neste protótipo eléctrico o que será o futuro da insígnia alemã segundo a filosofia estilística Ousada e Pura (Bold and Pure).

"O Opel Experimental marca o início de um novo capítulo para a nossa marca: foi concebido para proporcionar uma visão tangível do rumo que estamos a tomar", afirma o director executivo Florian Huetll.

Uma das características mais apelativas é a evolução do Opel Compass, elemento orientador do design dos futuros modelos da marca, com o novo raio (blitz) ao centro numa nova iteração do painel frontal Opel Vizor.

Um distintivo gráfico luminoso a vermelho, na superfície da carroçaria, sugere a repetição do Compass na traseira do concept car.

As jantes desenhadas em forma de cata-vento reflectem a eficiência aerodinâmica do Opel Experimental, com o interior futurista a distinguir-se pelo perfil dos bancos ergonómicos numa abordagem sustentável de recursos.

O Opel Experimental fará a sua estreia mundial no salão automóvel de Munique, que irá decorrer entre 5 e 10 de Setembro.

