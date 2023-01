PSP reforçada na estrada controla velocidade até domingo

A Polícia de Segurança Pública arranca esta sexta-feira a primeira operação do ano especialmente direccionada ao controlo de velocidade.

A operação de fiscalização rodoviária, na área de responsabilidade da PSP, decorre até domingo no continente e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A acção tem como pano de fundo o aumento do número de acidentes rodoviários no ano passado em relação a 2021 na área de responsabilidade da PSP.

Os sinistros rodoviários aumentaram de 48.849 para 55.163 (mais 13%), com a quantidade de acidentes com vítimas a passarem de 13.295 para 14.583 (mais 10%).

Houve uma descida de 11% no número de vítimas mortais, de 75 para 67 (menos oito mortes), e dos feridos graves, de 705 para 702.

Há, contudo, um crescimento no número de feridos ligeiros, de 15.143 para 16.557.

Ao analisar o número de vítimas mortais consoante a natureza do acidente, a PSP verifica que a sua maioria resultou de despistes (42%) e de colisões (40%.).

O número de mortes resultante de despistes aumentou em relação a 2021 (+5), enquanto o número de vítimas mortais resultante de atropelamentos e de colisões diminuiu (-7 e -6, respectivamente).

A PSP considera que, apesar da diminuição das vítimas mortais em 2022 face ao ano anterior,"torna-se fundamental aumentar a fiscalização destas condutas".

O excesso de velocidade será alvo de especial atenção, atendendo ao aumento do número de acidentes com vítimas.

Além de fiscalizar a condução em excesso de velocidade, a operação deste fim-de-semana visa ainda prevenir comportamentos de risco.

Em causa está a condução sob influência do álcool e substâncias psicotrópicas: o uso do telemóvel durante a condução; a falta de capacete de protecção; o desrespeito pela obrigação de parar imposta pela sinalização semafórica; a não sinalização de manobras; as ultrapassagens irregulares, entre outras situações.

