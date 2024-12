PSP e GNR reforçam presença na estrada contra a sinistralidade rodoviária

A GNR e a PSP reforçam esta quarta-feira a presença na estrada na quadra natalícia até 2 de Janeiro, tendo como objectivo a redução da criminalidade e da sinistralidade rodoviária

A operação Natal e Ano Novo 2024/2025 inclui acções de patrulhamento nos locais de maior afluência de pessoas, zonas residenciais, de diversão, industriais e comerciais.

Em paralelo serão realizadas acções de fiscalização e de segurança rodoviária nas vias com maior fluxo de trânsito em todo o território nacional.

Numa primeira fase, de prevenção e sensibilização, antes das festividades a GNR e a PSP aconselham as pessoas a informarem as autoridades da sua zona de residência quando se ausentarem de casa.

Numa segunda fase, entre 20 e 26 de Dezembro, e entre 27 de Dezembro e 2 de Janeiro, o patrulhamento das estradas será dirigido para a prevenção, fiscalização, aconselhamento e segurança.

Ambas as forças policiais irão estar particularmente atentas a comportamentos de risco como o excesso de velocidade, condução sob o efeito do álcool e manobras perigosas.

O uso indevido do telemóvel, a circulação correcta na via mais à direita, e a não utilização do cinto de segurança e/ou de cadeirinhas para crianças também serão alvo de fiscalização apertada

