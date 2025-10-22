Está "oficializado" o Alpine A290 Rallye: primeiro 100% eléctrico de competição para equipas-clientes do grupo Renault, assume-se como um manifesto dinâmico, exigente e cheio de energia.

Prova de fogo: Alpine A290 Rallye ao ataque em troféu monomarca

A apoiar essa pretensão está a base em que assenta o desportivo original mas devidamente adaptado às exigências dos ralis pela Alpine Racing.

As principais mudanças incidiram na configuração do chassis e nas suspensões específicas equipadas com amortecedores ALP Racing Suspension reguláveis em altura para garantir o controlo perfeito do carro em corrida.

O A290 Rallye também foi equipado com juntas de direcção específicas para permitir o ajuste da ângulo de inclinação das rodas, sendo as molas da suspensão e as barras estabilizadoras mais rígidas específicas desta proposta.

A travagem à frente é assegurada por discos com 350 mm de diâmetro e pinças de seis êmbolos, e com 280 mm atrás e pinças de um êmbolo, somando-se as jantes EVO Corse de 18 polegadas com pneus Michelin Pilot Sport A.

O sistema é controlado pelo ABS Alpine Racing, com a integração do travão de mão hidráulico a completar o desenvolvimento desta variante de competição.

Configuração radical

O bólide é alimentado por um motor de 160 kW (218 cv) e 300 Nm, passados ao eixo dianteiro com o apoio dum diferencial autoblocante ZF, com a caixa de redução e a electrónica reformuladas para tirar o maior partido do carro.

A regeneração da energia foi deliberadamente ajustada para garantir o funcionamento ideal do diferencial autoblocante, com a bateria de 52 kWh a ser recarregável de 20% a 80% em menos de 28 minutos a 100 kW DC.

Projectado para atender aos padrões estabelecidos pelo regulamento eRally5 da FIA, o Alpine A290 Rallye comporta os mais recentes avanços em segurança ativa e passiva.

A gaiola de segurança é soldada à estrutura com pontos de ancoragem específicos comparáveis aos desportivos da categoria Rally3, equipando ainda assentos baquet Spine da Sabelt e cintos de competição.

A insígnia francesa desenvolveu um sistema sonoro exclusivo em íntima relação com a velocidade e a "carga" imprimida no pedal do acelerador.

O sistema de climatização foi mantido para reforçar não só o arrefecimento do habitáculo, mas também do sistema motriz e da bateria, sendo prioritária esta última função.

Desempenho optimizado

A Alpine sublinha que, ao volante, o A290 Rallye tem uma qualidade de condução em tudo semelhante à dos melhores desportivos de tracção dianteira do momento.

O travão freio de mão hidráulico, o diferencial autoblocante e o ABS com mapeamento desenvolvido pela Alpine Racing asseguram um estilo de condução focado na trajectória e na travagem.

Em ralis, dois modos optimizam o desempenho do desportivo: o Save com mapeamento de rotas, e o Sport com mapeamento de rotas especiais.

Em França, a comercialização do A290 Rallye é combinado com a organização do Alpine A290 Trophy, disputado a 8 e 9 de Novembro no Rallye National de l’Indre com 55 mil euros de prémios monetários

A competição monomarca assumirá nova dimensão em 2026 com o Alpine A290 Rally Trophy em seis etapas do campeonato francês de ralis, com 236 mil euros de prémios monetários em jogo, e o Alpine A290 Regional Trophy.

O Alpine A290 Rallye é proposto por 59.900 euros (+ IVA) já devidamente montado e pintado, sendo entregue com pneus padrão.

