Protótipo Precept em destaque no primeiro Polestar Space do país

O Precept será uma das estrelas da inauguração do primeiro Polestar Space da construtora sino-sueca em Vila do Conde, na área metropolitana do porto.

Agendada para esta quinta-feira, o novo espaço está concebido como uma galeria de arte onde os clientes poderão testar os modelos da marca, assim como conhecer os trunfos da mobilidade eléctrica.

O Polestar Precept foi apresentado em 2020 como um manifesto da ambição e direcção da Polestar ao nível de design, tecnologia e sustentabilidade.

Quatro anos passados, o protótipo ganhou a sua versão de produção, estando o lançamento do Polestar 5 previsto para 2024.

O espaço da insígnia escandinava terá como principais destaques a edição limitada do Polestar 1, assim como o Polestar 2 convencional e a sua versão limitada BST 270 de alto desempenho.

O Polestar 3, que é a proposta mais recente da marca, também estará presente, assim como o ciclomotor eléctrico Cake Makka Polestar Edition.

