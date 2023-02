Projecto Zero da Polestar ganha parceiro português

Há oito novas empresas no Projecto Zero que a Polestar está a desenvolver para construir um automóvel com impacto climático neutro até 2030.

A portuguesa TMG Automotive é uma das parceiras, empresa especializada no desenvolvimento inovador e sustentável de materiais de superfície.

As novas parcerias incluem ainda a Vitesco Technologies, Schloetter, Autoneum, Stora Enso, Gränges, Borgstena e Stena Aluminium.

As empresas cobrem áreas tecnológicas alargadas como a galvanização, a produção de inversores eléctricos, e de materiais interiores e exteriores.

São igualmente especializadas em soluções renováveis de embalamento, biomateriais, construção em madeira e papel, revestimento e têxteis, alumínio laminado plano, materiais de malha e alumínio reciclado.

Iniciado há dois anos, o Polestar 0 Project aposta na mudança total da indústria automóvel, eliminando as emissões poluentes em todo o processo produtivo.

O projecto quer identificar e eliminar as emissões de gases com efeito de estufa desde a extracção das matérias-primas até à entrega da viatura ao cliente.

Nesse processo não é ignorado o manuseamento do veículo no fim do ciclo de vida, sem depender de esquemas de compensação duvidosos.

A chave do sucesso está na pesquisa de matérias-primas, químicos de base biológica, polímeros, gases nobres e outros materiais de base pelos parceiros

A insígnia sueca espera ter um novo carro eléctrico com pegada ecológica neutra até ao final desta década.

