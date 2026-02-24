 Pesquisa
Novos Modelos

Confirmado: novo Opel Corsa GSE ''promete'' emoções à flor da pele

16:05 - 24-02-2026
 
 
Confirmado: novo Opel Corsa GSE ''promete'' emoções à flor da pele

O protótipo Vision Gran Turismo já tinha dado as primeiras pistas para o futuro Corsa GSE, para esta terça-feira a Opel confirmar a produção do hot hatchback 100% eléctrico.

Mas desanimem-se os fãs da marca do relâmpago, ansiosos por apreciarem as suas formas, porque o único vislumbre resume-se a uma jante aerodinâmica que mal esconde a pinça de travão com as letras destacadas.

Segundo modelo da linha desportiva inaugurada pelo Mokka, o Opel Corsa GSE terá como modelo a actual geração do compacto urbano mas com detalhes estilísticos que a Opel define como "electrizantes".

Motorização já conhecida

Na sua base deverá estar a mesma arquitectura eléctrica e o mesmo grupo motopropulsor em que se apoiam os Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, Abarth 600e, Lancia Ypsilon HF, Peugeot e-208 GTI e Opel Mokka GSE.

Significa assim que o propulsor deverá "passar" 207 kW (281 cv) e 345 Nm às rodas dianteiras, apoiando-se num diferencial autoblocante mecânico para melhorar a tracção num chassis devidamente afinado para o efeito.

A alimentar o desportivo estará uma bateria de 54 kWh brutos para uma autonomia combinada que não deverá chegar aos 350 km, com as acelerações de zero a 100 km/hora a serem inferiores a seis segundos.

Quase certo é que o futuro Opel Corsa GSE deverá oferecer as mesmas sensações ao volante já conhecidas de outros "eléctricos" desportivos das marcas da Stellantis.

A espera para o confirmar não será longa: a insígnia germânica explica que as encomendas nacionais deverão abrir ainda este ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

OpelOpel Corsa GSEeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Fiat Topolino Corallo a brilhar nas ruas de Sanremo

Fiat Topolino Corallo a brilhar nas ruas de Sanremo

Piloto da Red Bull aterra em cima de comboio ''ajudado'' por dois Rimac Nevera

Piloto da Red Bull aterra em cima de comboio ''ajudado'' por dois Rimac Nevera

MG S6 EV estreia-se com 530 km… e traz MG4 renovado a reboque!

MG S6 EV estreia-se com 530 km… e traz MG4 renovado a reboque!

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.