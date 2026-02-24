Confirmado: novo Opel Corsa GSE ''promete'' emoções à flor da pele

O protótipo Vision Gran Turismo já tinha dado as primeiras pistas para o futuro Corsa GSE, para esta terça-feira a Opel confirmar a produção do hot hatchback 100% eléctrico.

Mas desanimem-se os fãs da marca do relâmpago, ansiosos por apreciarem as suas formas, porque o único vislumbre resume-se a uma jante aerodinâmica que mal esconde a pinça de travão com as letras destacadas.

Segundo modelo da linha desportiva inaugurada pelo Mokka, o Opel Corsa GSE terá como modelo a actual geração do compacto urbano mas com detalhes estilísticos que a Opel define como "electrizantes".

Motorização já conhecida

Na sua base deverá estar a mesma arquitectura eléctrica e o mesmo grupo motopropulsor em que se apoiam os Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, Abarth 600e, Lancia Ypsilon HF, Peugeot e-208 GTI e Opel Mokka GSE.

Significa assim que o propulsor deverá "passar" 207 kW (281 cv) e 345 Nm às rodas dianteiras, apoiando-se num diferencial autoblocante mecânico para melhorar a tracção num chassis devidamente afinado para o efeito.

A alimentar o desportivo estará uma bateria de 54 kWh brutos para uma autonomia combinada que não deverá chegar aos 350 km, com as acelerações de zero a 100 km/hora a serem inferiores a seis segundos.

Quase certo é que o futuro Opel Corsa GSE deverá oferecer as mesmas sensações ao volante já conhecidas de outros "eléctricos" desportivos das marcas da Stellantis.

A espera para o confirmar não será longa: a insígnia germânica explica que as encomendas nacionais deverão abrir ainda este ano.

