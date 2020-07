Primeiro filme espacial cada vez mais real

Poderá ser uma realidade, e mais depressa do que se pensa, o primeiro projecto cinematográfico de Hollywood a ser filmado no espaço sideral.

A Universal Pictures está em negociações com investidores para concretizar o filme que a NASA, Tom Cruise e Elon Musk, através da SpaceX, querem rodar na Estação Espacial Internacional.

Com um investimento orçado em redor dos 170 milhões de euros, o projecto será protagonizado por Tom Cruise sob a direcção do realizador Doug Liman, com quem já trabalhou em ‘No Limite do Amanhã’ e ‘Barry Seal: Traficante Americano’.

""Precisamos de uma cultura mediática popular que inspire uma nova geração de engenheiros e cientistas que tornem em realidade os planos ambiciosos da NASA", escreveu no Twitter Jim Bridenstine, administrador da agência aeroespacial americana.

