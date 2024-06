Primeiro ''eléctrico'' da Ferrari já está a ser testado… com quatro escapes!

Será este o primeiro "eléctrico" da Ferrari em testes que será proposto por mais de 500 mil euros, como avançaram os meios especializados da indústria automóvel?

O super desportivo só chegará no final do próximo ano mas os engenheiros da cavallino rampante estão já a testá-lo na estrada, devidamente decorado… com quatro fantásticas ponteiras de escape!

Derek Cornelissen, que o fotografou nos arredores de Maranello, afirma que a carroçaria devidamente alterada foi "roubada" a um Maserati Levante e os faróis a um Ferrari Roma.

Nada de estranhar porque, à partida, estes primeiros ensaios têm por alvo o desempenho da tecnologia que o super carro irá comportar.

