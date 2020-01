Primeiro Corvette C8 Stingray vendido por 2,7 milhões de euros

É um daqueles super carros que desperta paixões, mais ainda se estiver assinado com o número de chassis 001. Pois o primeiro (e novíssimo) Chevrolet Corvette C8 Stingray foi este sábado vendido por mais de 2,7 milhões de euros no leilão organizado pela Barrett-Jackson em Scottsdale, no Arizona.

O dinheiro arrecadado com a venda irá agora para o Fundo Infantil de Detroit (Detroit Childrens’ Fund), instituição que apoia a educação das crianças que habitam a cidade conhecida como Motor City.

Rick Hendrick, dono da equipa Hendrick's Motorsport que corre no campeonato Nascar, foi o feliz comprador, com o super desportivo a seguir directamente para a sua colecção automóvel.

Aliás, directamente é uma forma de expressão já que o Corvette pintado em Torch Red que esteve em Scottsdale era apenas uma peça para exibição. O modelo agora adquirido, e que ainda não foi construído, será pintado em preto com acabamento 3LT, à semelhança do seu interior.

O Corvette C8 Stingray será entregue com uma série de equipamentos opcionais como o pack Z51 Performance Package, gravador de dados de desempenho e bancos GT2.

Primeiro modelo equipado com motor central, entre o lugar do condutor e o eixo traseiro, o super desportivo norte-americano "esconde" um motor V8 atmosférico de 6.2 litros, com 495 cv de potência e 637 Nm de binário máximo.

Associados ao propulsor está uma caixa automática de oito velocidades com dupla embraiagem e um diferencial autoblocante controlado por via electrónica.

Em termos de desempenho na estrada, não há muito a dizer: o "monstro" acelera dos 0 aos 100 km/h em menos de 3 segundos, para uma velocidade que ultrapassa os 310 km/hora!

Conhecido pela sua paixão por modelos exclusivos com chassis nº 1, Rick Hendrick comprou há cerca de um ano, por mais de 2,2 milhões de euros, o primeiro Ford GT Heritage Edition de 2019.

Da sua colecção fazem ainda parte o Chevrolet Camaro ZL1 1LE (2018), o Acura NSX (2017), o Chevrolet Corvette C7 Stingray, assim como os C7 Z06 e C7 ZR1. Em comum, o facto de todos serem os primeiros exemplares das séries.

O novo Corvette Stingray será comercializado no mercado europeu no primeiro semestre de 2020.

