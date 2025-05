Primeiro contacto ao volante: R4 E-Tech Electric estreia-se na Ericeira

Um convite para gozar os espaços abertos, de preferência junto à praia, levou o Renault 4 E-Tech Electric à Ericeira para o primeiro contacto internacional ao volante.

Durante as próximas três semanas, mais de 560 participantes de 26 países vão testar o crossover nas estradas da região, sem esquecer todos os detalhes que estiveram por trás da sua concepção.

A mais recente proposta eléctrica da marca do losango recupera os principais pontos que destacaram o modelo original quando chegou às estradas europeias no início da década de 60.

O R4 E-Tech Electric é proposto com duas soluções propulsoras a dar tracção ao eixo dianteiro, com a entrada na gama fazer-se com o motor de 90 kW (122 cv) e 225 Nm.

A bateria de 40 kWh que acompanha esta motorização oferece até 308 quilómetros de autonomia, sendo recarregável de 15 a 80% da capacidade em 30 minutos a 80 kW em corrente contínua.

O topo de gama é assumido pelo motor de 110 kW (150 cv) e 245 Nm, aliado à bateria de 52 kWh para distância até 409 quilómetros entre cargas, recarregável de 15 a 80% em meia hora a 100 kW DC.

Já com as reservas abertas, a entrada na gama faz-se a partir dos 29.500 para a proposta com a bateria mais pequena, começando nos 33 mil euros para a de maior capacidade.

