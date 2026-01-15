Há novos dados sobre o primeiro M eléctrico da BMW que irá chegar no próximo ano ao dar a continuidade ao protótipo Vision Driving Experience da insígnia germânica.

Primeiro BMW M eléctrico dá tiro de partida para uma nova era

Após o lançamento do novo iX3, que estreou a plataforma Neue Klasse de 800 volts, está em curso o desenvolvimento do futuro iM3 com uma arquitetura electrónica dedicada.

"Será uma nova referência no segmento de alto desempenho", sublinhou Franciscus van Meel, director geral daquela divisão desportiva.

Dinâmica explosiva

Os detalhes estéticos deste iM3 criado de raiz estão "tapados" pela película camufladora, mas percebe-se que será mais baixo do que a berlina convencional, com guarda-lamas proeminentes, vias mais largas e rodas maiores.

Pormenores à parte, irá apoiar-se em quatro motores para a tracção integral, com a BMW a confirmar que irá contar com um simulador de troca de marchas e uma assinatura sonora distinta.

A alimentá-lo estará uma bateria com mais de 100 kWh úteis especificamente adaptada às exigências do desportivo, com um sistema de arrefecimento optimizado para reforçar a capacidade de carregamento.

Joy of Heart central

Os ganhos para uma condução ainda mais ágil também resultam da inovadora arquitectura electrónica M eDrive baseado na tecnologia Gen6, reforçada pela capacidade de processamento dos quatro computadores Superbrains.

Combinado com o software Joy of Heart, o controlo de desempenho dinâmico BMW M "liberta" um potencial inédito em termos dinâmicos e de segurança, para conseguir a tracção ideal e a recuperação máxima de energia.

Para lá das evoluções relacionadas com o desempenho, as tecnologias a elas associadas também irão reflectir-se em materiais inovadores com a introdução de elementos em fibra natural na linha eléctrica da BMW M.

