Primeiras imagens antes da estreia: Peugeot e-3008 passa a 'fastback'

A apresentação mundial só acontece na terça-feira mas a Peugeot já antecipou as primeiras imagens do novo 3008 totalmente eléctrico.

É inegável a evolução estética que o SUV sofreu face à geração que agora substitui.

Com uma identidade muito própria, segue os passos do Peugeot 408 ao adoptar uma linha fastback mas com um estilo ainda mais maciço que a frente lhe dá.

A agressividade visual está mais do que assegurada pelas verdadeiras garras de leão em que se transformaram as luzes diurnas.

A traseira triangulada também simboliza uma ruptura com o passado, com a ausência do símbolo da marca a ser compensada pelo logótipo do modelo.

O interior é definido pelo novíssimo i-Cockpit panorâmico, definido por um painel de 21 polegadas que promete revolucionar a experiência de condução.

Nele estão combinados os ecrãs de instrumentação e de infoentretenimento, com a ergonomia a evoluir graças às novas (e mais intuitivas) i-Toggle tácteis.

Construído sobre a nova plataforma STLA Medium do grupo Stellantis para "eléctricos" de raiz, do Peugeot e-3008 espera-se uma autonomia até 700 km.

