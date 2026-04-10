Primeira série especial da Citroën: 2 CV Spot festeja 50 anos

Saudoso do clássico 2 CV, que tão boas memórias deixou quando o último exemplar saiu da fábrica de Mangualde da agora Stellantis no já longínquo ano de 1990?

Pois a Citroën arrancou esta semana com as celebrações dos 50 anos do 2 CV Spot, ou não tivesse ele sido a primeira série limitada na história da insígnia francesa.

Lançado oficialmente a 10 de Abril de 1976, numa edição de apenas 1.800 exemplares, o sucesso deste lançamento revelou-se com o esgotamento desta variante em poucos dias.

Capota às riscas, estofos em tecido jersey Orange Vénitien e volante Quillery definiam o exemplar equipado com um motor atmosférico de 435 cm³ com 23 cv por 13.600 francos, "trocáveis" por actuais 2.070 euros sem contar com a taxa de inflação.

Passados 50 anos, o 2 CV Spot será uma das estrelas da Nationale 2 CV em Villiers-sur-Loir, um encontro que irá reunir de 13 a 17 de Maio cerca de 3.000 modelos 2 CV, sendo cabeça de cartaz dn salão Epoqu’Auto em Lyon de 6 a 8 de Novembro.

A título de curiosidade, refira-se que da fábrica de Mangualde saiu a 27 de Julho de 1990 o último 2 CV na variante Charleston pintada num bicromático Gris Cormoran e Gris Nocturne.

Fica agora o desejo de que daquele modelo possa evoluir uma versão 100% eléctrica, como recentemente aconteceu com o Renault 5 a electrões, mesmo se a marca afirma que não está na sua estratégia avançar com um projecto daquele tipo.

Recorde-se que no salão automóvel de Frankfurt em 2009 foi estreado o Citroën REVOLTe Concept inspirado no "clássico" mas nunca passou à produção.

Texto: P.R.S.

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