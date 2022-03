Primeira imagem oficial: veja o novo Ferrari Purosangue

"Já ouviram os rumores… e temos o prazer de confirmar que são verdadeiros (alguns deles)".

Em tom de brincadeira, a Ferrari revelou no Instagram a primeira imagem oficial do Purosangue. "Tudo será revelado ainda este ano", acrescentou a marca.

Já não era sem tempo, após a fuga para as redes sociais, há um mês, de duas fotografias "piratas" do seu primeiro SUV.

Entradas de ar sobredimensionadas no pára-choques frontal e uma dianteira marcada pela ausência da grelha do radiador distinguem o novo modelo.

Uma fina faixa luminosa divide os possíveis dois grupos de faróis, a atirar de imediato a estética para o Ferrari SF90 Stradale.

As duas imagens pirateadas há quatro semanas dão uma ideia mais concisa do modelo, logo distinguido pela maior distância ao solo como é vulgar nos SUVs.

Visto de perfil, destacam-se os revestimentos a preto nas cavas das rodas e nas saias laterais, reforçados pelas jantes em liga leve de cinco raios.

Percebe-se ainda um carácter musculado transportado para o capô, a que se junta a linha descendente do tejadilho.



Atrás, percebe-se a influência do Ferrari 296 GTB nos farolins, acima das saídas de ar, e nos escapes quádruplos na área do difusor.

A plataforma em alumínio em que será construído é a mesma do Ferrari Roma.

E, embora não tenham sido avançadas especificações mecânicas, terá uma motorização híbrida plug-in.

Especialistas do ramo indicam que poderá ter o mesmo bloco motriz do Ferrari 296 GTB.



Se assim for, será um bloco V6 biturbo de 2.9 litros com 663 cv e 740 Nm, alinhado com um motor eléctrico de 122 kW (166 cv) e 315 Nm.

A potência e binário combinados serão de 830 cv, mas há quem indique que também poderá ter o V8 biturbo híbrido de 1.014 cv do SF90 Stradale.

A data para a apresentação oficial do Ferrari Purosangue mantém-se desconhecida mas tal deverá acontecer ainda este ano.

Ferrari 296 GTB já é GT3





Entretanto, a marca de Maranello já mostrou as primeiras imagens digitais do seu novo super desportivo para as pistas de competição.

O Ferrari 296 GTB GT3, que irá substituir o titulado 488 GT3, não deverá ter qualquer electrificação

Face ao modelo original, há várias alterações aerodinâmicas no seu desenho, para melhorar a força descendente a alta velocidade.

À frente distingue-se um agressivo divisor dianteiro agressivo complementado por canards laterais.



Por cima dos guarda-lamas estão as aberturas "serradas" para reduzir a pressão sobre as rodas da frente.

Uma atenção especial sobre as enormes saias laterais gigantes e para a proeminente asa traseira, sem esquecer o vislumbre de um difusor generoso.

Sem qualquer tipo de electrificação, deverá ter o mesmo bloco V6 biturbo de 2.9 litros do modelo original.

Todavia, os 663 cv de potência originais deverão ser substancialmente reduzidos por imposição dos regulamentos da FIA para aquela categoria de carros.

