Primeira imagem: Audi A6 em forma de berlina já tem data de estreia

É o primeiro detalhe do que será a nova berlina A6 que a Audi irá estrear a 15 de Abril, pouco mais dum mês após a estreia da Avant.

A marca dos quatro anéis assegura inovação e conforto a bordo, sem ignorar a estética e a aerodinâmica já patente na carrinha.

Significa assim que as suas linhas reflectem as opções estéticas dos seus modelos mais recentes, com a nova (e substancial) grelha Singleframe emoldurada pelas ópticas delgadas.

A decoração do habitáculo deverá seguir a mesma filosofia, com o posto de condução a ser dominado pelo enorme painel encurvado para a instrumentação e o multimédia.

À semelhança da carrinha, a gama deverá incluir duas motorizações micro híbridas TDI a gasóleo, com e sem tracção integral, e outra a gasolina 2.0 TFSI com 204 cv e 340 Nm mas sem electrificação.

Sempre com 2.0 litros de cilindrada no TDI, os 204 cv e 400 Nm de potência que debita são passadas ao solo através duma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

O motor eléctrico adiciona 18 kW (24 cv) e 230 Nm nos arranques e nas acelerações, recuperando até 25 kW de energia nas desacelerações para carregar a bateria de 1,7 kWh.

O topo de gama deverá ser assumido pelo A6 TFSI quattro, com o bloco de 3.0 litros a debitar 367 cv e 550 Nm às quatro rodas, com a solução micro híbrida a adicionar os mesmos 18 kW e 230 Nm do diesel.

