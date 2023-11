Prevenção na saúde masculina: Lamborghini volta a apoiar Movember

A Automobili Lamborghini está a apoiar a Movember pelo terceiro ano consecutivo, com inúmeras iniciativas dedicadas à saúde masculina.

Para espalhar a mensagem, o movimento incentiva os defensores destas questões a deixarem crescer um bigode como sinal distintivo de apoio.

Como nas edições anteriores, a insígnia apela aos clientes e concessionários de todo o mundo para organizarem as concentrações Bull Run.

Esta iniciativa especial, que envolve mais de 800 Lamborghini a desfilarem em cinco continentes, irá decorrer ao longo de Novembro.

Para a ocasião, os super desportivos irão "vestir" bigodes aplicados nos capôs no dia do desfile.

Na última sexta-feira, por exemplo, um Huracán Tecnica esteve exposto no estádio Renato Dall’Ara, onde o Bolonha recebeu a Lazio em jogo da liga italiana.

A decorá-lo estavam vários QR Codes, com ligações a conteúdos e entrevistas exclusivos com jogadores sobre a importância da saúde mental e da prevenção do cancro.

