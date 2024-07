Não são só perfeitos desconhecidos a mostrarem a sua falta de "unhas" para conduzirem máquinas com potências demoníacas.

Presidente do UFC falha entrada na garagem e destrói 'muscle car'

De quando em vez há figuras ilustres a despedaçarem desportivos exclusivos avaliados em centenas de milhares de euros… e ficarem orgulhosos com o seu feito!

O último caso aconteceu com o presidente do Ultimate Fighting Championship a bordo do seu "clássico" Chevrolet Camaro 350 SS de 1969.

Durante as festividades do 4 de Julho, que assinala a independência dos Estados Unidos, Dana White quis exibir a sua destreza a dominar os 295 cv e 515 Nm debitados pelo V8 sobre a relva.

A tarefa parecia simples: acelerar o "muscle car"e estacioná-lo na garagem à primeira… mas a quina da casa fez questão de atravessar-se à frente!

O acidente acabou por transformar-se num acontecimento de família, com Dana White a posar com os seus entes queridos em cima do capô do carro destruído, como se tudo estivesse planeado de antemão.

