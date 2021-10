Prepare-se: segunda-feira há novo aumento dos combustíveis

A próxima semana deverá arrancar com novo aumento dos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento, de acordo com os cálculos do Jornal de Negócios.

A gasolina simples 95 deverá subir quase dois cêntimos, para os 1,726 euros por litro. O gasóleo simples afina pelo mesmo diapasão, com o aumento previsível de dois cêntimos, para chegar aos 1,531 euros por litro.

Será o 36.º aumento da gasolina simples 95 em 43 semanas, exemplificado nos 31 cêntimos que já subiu desde Dezembro do ano passado.

No caso do gasóleo simples, é a oitava semana consecutiva de aumento deste combustível, sendo 26 cêntimos mais caro desde o primeiro dia deste ano.

O diário de economia indica que a crise da energia no planeta tem impulsionado os preços do petróleo para valores máximos, principalmente por outras fontes de energia não conseguirem responder à procura global.

O preço do Brent, que é referência para o nosso país, subiu quase 3% esta semana, naquele que é o sexto aumento consecutivo.

O valor do barril está perto dos 85 dólares (cerca de 73 euros), correspondente a novos máximos em perto de três anos.

Entretanto, o grupo "Greve aos Combustíveis", criado há 48 horas no Facebook e que já tem mais de 276 mil membros, avançou com a marcação de um boicote ao abastecimento para esta sexta-feira.

É a primeira de quatro greves marcadas, com as restantes agendas para 21, 22, 28 e 29 de Outubro. Os automobilistas nacionais têm mostrado a sua indignação pela escalada dos preços dos combustíveis nas redes sociais.

Recorde-se que, na quarta-feira, um posto de abastecimento de Beja apreçou em dois euros o litro da gasolina 98, tendo sido a primeira vez que o combustível ultrapassou essa barreira.

Os cálculos do Jornal de Negócios baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

Os dados disponíveis para o matutino de economia só estão disponíveis até quinta-feira, quando falta um dia de negociação.

