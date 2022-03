Prepare-se: gasóleo pode subir até 19 cêntimos na segunda-feira

A invasão da Ucrânia pela Rússia vai ter consequências drásticas nos postos de combustíveis já na segunda-feira.

O gasóleo simples pode aumentar até 19 cêntimos por litro, para os 1,873 euros, e a gasolina simples 95 poderá subir nove cêntimos, para os 1,929 euros/litro.

Os cálculos foram avançados esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios, depois da escalada do preço do petróleo ao longo desta semana nos mercados internacionais.

Como explica aquele matutino de economia, os contratos para entrega em Abril e Maio renovaram máximos registados em 2014.

O brent, que é referência para o nosso país, está a cotar-se esta sexta-feira nos 112,77 dólares por barril.

O valor dos seus derivados também vão sofrer com esses aumentos, que irão reflectir-se já na próxima semana nos postos de combustíveis.

Os cálculos do Jornal de Negócios baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

