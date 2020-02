Preparadora deixou o Lamborghini Urus com 840 cv de potência

O Lamborghini Urus é, muito provavelmente, o SUV mais radical do planeta, mas nem isso chega para convencer alguns clientes mais exigentes, que procuram uma proposta ainda mais extravagante, seja ao nível da imagem ou da mecânica. Foi a pensar neles que a "1016 Industries", uma preparadora com sede em Miami, lançou a sua mais recente versão do Urus.

O resultado é um SUV com um "bodykit" – pode ser feito em carbono forjado, fibra de carbono ou fibra de vidro, de acordo com as exigências do cliente – muito radical que acrescenta guarda-lamas 100 mm mais largos na traseira e 87 mm mais largos na dianteira.

A isto ainda se se soma um novo "splitter" dianteiro em carbono, um novo (e maior) difusor traseiro no mesmo material e saias laterais mais proeminentes. Isto já para não falar do "spoiler" mais agressivo que prolonga a linha do tejadilho.

Para combinar com esta imagem mais musculada a "1016 Industries" também sugere várias modificações mecânicas, entre elas um "pack" de potência que leva o bloco V8 biturbo de 4.0 litros do Urus até aos 840 cv. O mais interessante é que esta preparadora garante que nenhuma destas alterações anula a garantia de fábrica do Urus.

Não sabemos quanto custam estas modificações nem quanto tempo demoram a instalar, mas uma coisa é certa, se anda há procura de um Lamborghini Urus vitaminado, veio ao sítio certo!