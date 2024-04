Preparado para emoções fortes? Ford Focus ST Edition está ainda mais poderoso!

É o Focus mais completo de sempre o que a Ford Performance conseguiu com este ST Edition ou não estivesse ele afinado para proporcionar as maiores emoções em estrada ou circuito.

Preparado para emoções fortes? Ford Focus ST Edition ainda mais poderoso!

Se é verdade que mantém o mesmo bloco turbo EcoBoost de 2.3 litros com 280 cv, agora também comporta suspensão ajustável e travões dianteiros Brembo para o melhor desempenho na pista.

Ao motor está combinada uma transmissão manual de seis relações para os mais puristas mas opcionalmente pode equipar uma automática de sete velocidades.

Embora já aberto às encomendas, a Ford nacional não especifica quando o desportivo chega ao nosso país nem por que valores.

Melhorias estruturais

É, muito provavelmente, a derradeira fornada de um dos compactos desportivos mais brilhantes dos últimos anos antes de "desaparecer" do catálogo em 2025.

Como tal, o Focus ST Edition trabalhado pela Ford Performance recebe inúmeras melhorias estruturais, como é exemplo o sistema de suspensão com molas ajustáveis concebido pela KW Automotive.

Refinada no circuito de Nürburgring, esta solução premiu reduzir até 20 mm a altura ao alcatrão, com a travagem a ser assegurada por travões Brembo à frente, como já sucedia no Focus ST com o Track Pack.

As jantes em liga leve de 19 polegadas reduzem a massa não suspensa em 10% em cada extremo do desportivo.



Esta baixa de peso significa que as rodas podem mudar de direcção mais depressa para adaptarem-se ao perfil do piso, reforçando a aderência dos pneus P Zero Corsa da Pirelli.

Sob o capô continua o motor EcoBoost de 2.3 litros e quatro cilindros, com turbocompressor de dupla admissão e baixa inércia, alinhado com uma caixa manual de seis velocidades e tracção dianteira.

É dada a opção de trocá-la por uma automática de sete relações mas certo é que se deverá perder algum gozo a engrená-las para "morder" o alcatrão ainda com mais raça.

A emoção está bem patente nos 280 cv às 5.500 rpm, e nos 420 Nm a partir das 3.000 rpm, permitindo-lhe sprintar dos zero aos 100 km/hora em 5,7 segundos para uma velocidade de ponta de 250 km/hora.

Estética e tecnologia

O Azura Blue é a cor exclusiva para pintar o Focus ST Edition por fora, com o preto de alto brilho a decorar as jantes, tejadilho e respectiva asa, difusor traseiro, retrovisores laterais e contornos do símbolo ST.



No interior pode contar-se com bancos Ford Performance, com o volante, o punho do comando da caixa de velocidades, os painéis inferiores da consola central e os tapetes a serem revestidos em Motion Blue.

De série fazem parte os pacotes opcionais para o Focus ST convencional, principalmente ao nível da segurança activa e apoio à condução.

Cruise control adaptativo com reconhecimento de sinais de velocidade, centragem na faixa de rodagem, alerta de ângulo morto e aviso de tráfego cruzado são algumas das soluções presentes.

No campo do conforto, ganha volante e pára-brisas aquecidos, enquanto o "barulho" a bordo é assegurado pelo sistema de som Bang & Olufsen de 675 watts com dez altifalantes e um subwoofer.

