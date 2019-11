Prenda no sapatinho: 11 carros até 12.500 euros!

Se quer fechar o ano em beleza, oferecendo-se a si próprio um carro novo como prenda de Natal, mas o seu orçamento é muito limitado, o Aquela Máquina propõe-lhe 11 modelos com valores abaixo dos 12.500 euros.

De todos os candidatos, foram seleccionados 11 modelos em que apenas o preço está em causa. E, ao contrário do que se possa pensar, nem todos são caracterizados pela sua vertente citadina, já que alguns dos automóveis propostos se assumem como verdadeiros carros de família.

É claro que, sabendo que as marcas automóveis costumam fazer fortes campanhas promocionais nestes dois meses que faltam para terminar o ano, convém analisar outros modelos que costumam ultrapassar largamente o valor-limite apresentado.





Abra a nossa fotogaleria e fique a par dos carros que estão à venda no nosso país até 12.500 euros. Seguramente vai ficar admirado, no bom sentido, com alguns dos valores propostos.

