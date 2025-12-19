 Pesquisa
Prenda de Natal: nova descida nos preços dos combustíveis

Este Natal promete ser mais "doce", pelo menos no que respeita aos combustíveis: segunda-feira espera-se uma baixa de preços "simpática" para a gasolina e o gasóleo.

Espera-se uma descida de três cêntimos por litro em ambos os carburantes caso o Governo não aproveite esta tendência para voltar a "descongelar" o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, vulgo ISP.

A confirmarem-se estas reduções avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, o litro do gasóleo simples poderá fixar-se nos 1,519 euros, e a gasolina simples 95 nos 1,645 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

