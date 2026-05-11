Não é um número redondo mas nem por isso deixa de merecer um destaque a condizer, principalmente quando a prenda de aniversário se assume como um hiper descapotável de sonho.

Prenda de anos: Lamborghini faz do Fenomeno um 'roadster' diabólico

A celebrar 63 anos sobre a fundação, nada melhor do que a Lamborghini auto-congratular-se com um Fenomeno Roadster com mais de 1.000 cv de potência para ficar sem cabelo de capota aberta em plena aceleração.

Em termos técnicos, quase nada o distingue do hiper coupé revelado há um ano: ambos partilham a mesma caixa automática de dupla embraiagem de oito relações aliada ao V12 atmosférico de 6.5 litros, sem esquecer os três motores elétricos do Revuelto.

A diferença está mesmo nos 1.081 cv e 1.075 Nm que o conjunto debita, fazendo dele o descapotável mais potente de sempre da marca do touro.

Bastam-lhe 2,4 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, ou apenas 6,8 segundos para bater nos 200 km/hora; os 340 km/hora que tem de velocidade de ponta acaba por ser um pormenor para ficar sem fôlego com a capota aberta!

Exclusivo como é, o Fenomeno Roadster faz parte da série Few Off da Lamborghini, o que significa uma produção limitada a 15 unidades por um valor superior aos 3 milhões de euros que custa o coupé, sem impostos ou extras incluídos.

Texto: P.R.S.

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