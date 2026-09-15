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Preços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertas

15:06 - 15-09-2026
 
 
Preços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertas
Preços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertasPreços estão definidos: Audi A3 renovado já tem reservas abertas

Três meses passados sobre a estreia do renovado Audi A3, estão definidos os preços e abertas as reservas nacionais das variantes Sportback e Allstreet distribuídas por uma ampla gama de motorizações.

Por fora, o compacto ganha novas assinaturas luminosas se equipado com faróis Matrix LED, assim como quatro opções de design para as luzes diurnas, das quais três foram completamente redesenhadas.

As versões desportivas S3 e RS 3 ganham particular destaque com emblemas próprios na grelha Singleframe, assim como uma assinatura luminosa digital exclusiva para as luzes de condução diurna.

As alterações imprimidas no A3 são bem mais perceptíveis a bordo, logo patente na tela encurvada de 25 polegadas para acolher a instrumentação e o infoentretenimento.

A consola central, também redesenhada, tem um compartimento para carregar o telemóvel por indução a 25 watts, enquanto volante, com três desenhos distintos à escolha, passa a integrar uma roda de comando física nos botões multifunções.

Mais tecnologia embarcada

Entre as várias melhorias tecnológicas que a Audi implementou no A3, distribuídas pelos novos pacotes Tech, Tech plus e Tech pro, estão o assistente de condução Adaptive Plus, assim como os assistentes de estacionamento Plus e Pro.

Já os sistemas de estacionamento semi-autónomos são apoiados por quatro câmaras de visão periférica, dispondo ainda duma função de memória para gravar manobras ou parqueamentos complexos.

A esta panóplia tecnológica soma-se o Audi connect com novas funções remotas, e a aplicação myAudi com vários dados sobre o veículo controláveis através do telemóvel.

Nada muda nas motorizações da gama A3: mantêm-se as opções a gasolina e gasóleo, sem esquecer as versões híbridas plug-in, com potências de 116 a 333 cv, com e sem tracção integral quattro.

Versão
Potência / Binário
Autonomia Combinada
Autonomia Urbana
Preço
Audi A3 Sportback - Motorizações a Gasolina
TFSI 85 kW S tronic 116 / 220 x x x x x x x x x x x x x x Desde 36.515 euros
TFSI 85 kW S tronic S line 116 / 220 x x x x x x x x x x x x x x Desde 38.650 euros
TFSI 110 kW S tronic 150 / 250 x x x x x x x x x x x x x x Desde 42.065 euros
TFSI 110 kW S tronic S line 150 / 250 x x x x x x x x x x x x x x Desde 44.200 euros
S3 TFSI 245 kW quattro S tronic 333 / 420 x x x x x x x x x x x x x x Desde 66.300 euros
Audi A3 Sportback - Motorizações a Gasóleo
TDI 110 kW S tronic 150 / 360 x x x x x x x x x x x x x x Desde 45.965 euros
TDI 110 kW S tronic S line 150 / 360 x x x x x x x x x x x x x x Desde 48.100 euros
Audi A3 Sportback - Motorizações Híbridas Plug-In
e-hybrid 150kW S tronic 204 / 350 Até 141 km Até 179 km Desde 46.500 euros
e-hybrid 150kW S tronic S line 204 / 350 Até 139 km Até 177 km Desde 49.200 euros
e-hybrid 200kW S tronic S line 272 / 400 Até 134 km Até 162 km Desde 50.200 euros
Audi A3 Allstreet - Motorização Híbrida Plug-In
e-hybrid 150 kW S tronic
204 / 350
x x x x x x x
x x x x x x x
Desde 48.500 euros

Texto: P.R.S.

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TEMAS:

AudiAudi A3híbridoeléctrico
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