Preços dos combustíveis voltam a ficar inalterados na próxima semana

o preço do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,208 euros por litro, enquanto que o da gasolina simples 95 andará pelos 1,385 euros por litro.Este cenário não reflete a tendência desta semana da prestação dos preços do petróleo no mercado internacional. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a caminho de consumar a terceira queda semanal, nas últimas quatro.