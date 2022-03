Preços dos combustíveis voltam a disparar na segunda-feira

O litro do gasóleo simples poderá aumentar até 22 cêntimos na segunda-feira, com a gasolina simples 95 a poder subir até aos 15 cêntimos.

Os aumentos de ambos os combustíveis acompanham as cotações em alta do petróleo e dos seus derivados no mercado internacional.

O barril de brent negociado em Londres, que é referência para o nosso país, está a cotar-se esta sexta-feira muito perto dos 120 dólares.

Este valor em alta está directamente relacionado com o conflito que opõe Rússia e Ucrânia

Tendo em conta estes dados, o gasóleo simples poderá ficar mesmo mais caro do que a gasolina simples 95, ultrapassando ambos os dois euros por litro.

Tudo dependerá da política do Governo quanto ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), na proporção do aumento da receita de IVA.

No final desta sexta-feira, é publicada em Diário da República a portaria com os valores finais a aplicar tendo em conta a média semanal dos preços do brent.

Nesta semana que agora termina, houve uma descida acentuados nos preços dos combustíveis.

Todavia, o Executivo optou por manter a redução do ISP que estava em vigor na semana anterior, de 2,4 cêntimos no gasóleo e 1,7 cêntimos na gasolina.

Os cálculos para a próxima segunda-feira baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

