Preços dos combustíveis vão aliviar (pouco) na segunda-feira

Tudo aponta para que os preços dos combustíveis venham a baixar na segunda-feira mas o alívio não compensa os drásticos aumentos registados nas últimas semanas.

Especialistas do sector indicam que a gasolina simples 95 poderá baixar 1,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo simples deverá custar menos dois cêntimos.

As descidas reflectem a baixa, ainda que ligeira, dos valores daqueles produtos refinados nos mercados internacionais.

A valorização do euro em relação ao dólar esta semana também vai contribuir para esta baixa, mesmo com a valorização do barril de Brent.

Tendo em conta o preço médio dos combustíveis disponível no portal da Direcção-Geral de Energia e Geologia, a gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,81 euros/litro, com o gasóleo simples a fixar-se nos 1,95 euros/litro.

É preciso ter em conta, no entanto, que o custo de ambos os derivados do petróleo depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?