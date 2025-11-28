Preços dos combustíveis: segunda-feira poderá haver fortes descidas

Depois dos 11,5 cêntimos de aumento no litro do gasóleo registados nas últimas cinco semanas, segunda-feira espera-se uma descida que poderá chegar aos sete cêntimos, com a gasolina a poder baixar até 3,5 cêntimos

A confirmarem-se estas reduções avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, o litro do gasóleo simples poderá fixar-se nos 1,565 euros, e a gasolina simples 95 nos 1,685 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Todavia, convém não esquecer que o Governo poderá aproveitar estas descidas mais consistentes para "descongelar" o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, vulgo ISP.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

