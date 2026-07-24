Preços dos combustíveis: se ''gostou'' dos aumentos desta semana, vai ''adorar'' os da próxima!

Já era expectável uma subida espectacular nos preços dos combustíveis na próxima semana face à crise petrolífera provocada pelo redobrar da troca de "mimos" entre os Estados Unidos e o Irão.

Pois o resultado para quem precisa de atestar o depósito do carro é o aumento em 9 cêntimos no litro no gasóleo, e de 3,5 cêntimos para a gasolina na segunda-feira, de acordo com os dados da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

A confirmarem-se estas subidas, e caso não haja alterações no ISP, significa que os 2,058 para o litro do gasóleo simples irá superar o da gasolina, que deverá fixar-se nos 2,009 euros.

A título duma desagradável "curiosidade", saiba-se que nas duas últimas semanas, e já a contar com a próxima, a gasolina aumentou 13 cêntimos/litros, com o gasóleo a ficar com a "fatia de leão" ao atingir os 28 cêntimos/litro.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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