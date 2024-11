Preços dos combustíveis podem descer após fim de semana prolongado

Sendo quinta-feira, os dados são ainda muito provisórios mas, à partida, os preços dos combustíveis poderão sofrer uma descida substancial no arranque da próxima semana.

A confirmarem-se as previsões do sector petrolífero nacional, a gasolina poderá baixar até quatro cêntimos por litro, com o gasóleo a poder descer até dois cêntimos.

Se assim acontecer, na segunda-feira o litro da gasolina simples 95 poderá cifrar-se nos 1,67 euros e o do gasóleo simples nos 1,54 euros.

Todavia, estas descidas poderão ser parcialmente anuladas se o Governo decidir fazer nova actualização à taxa de carbono.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?