 Pesquisa
Actualidade

Preços dos combustíveis: novo ano, novos aumentos

11.31h
 
 
Preços dos combustíveis: novo ano, novos aumentos

Não são famosos os preços dos combustíveis previstos para a próxima segunda-feira: o gasóleo vai subir meio cêntimo por litro, com a gasolina a dobrar esse aumento para um cêntimo.

A confirmarem-se estas reduções avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,526 euros, e a gasolina simples 95 nos 1,656 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Em França ''embrulham'' radares para ''oferecer'' no Natal…

Em França ''embrulham'' radares para ''oferecer'' no Natal…

Mansory Equista Línea d’Oro é o Rolls-Royce Spectre que precisa para a Passagem de Ano

Mansory Equista Línea d’Oro é o Rolls-Royce Spectre que precisa para a Passagem de Ano

Mitologia grega dá nova vida ao Renault Clio

Mitologia grega dá nova vida ao Renault Clio

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.