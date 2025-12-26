Preços dos combustíveis: novo ano, novos aumentos

Não são famosos os preços dos combustíveis previstos para a próxima segunda-feira: o gasóleo vai subir meio cêntimo por litro, com a gasolina a dobrar esse aumento para um cêntimo.

A confirmarem-se estas reduções avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,526 euros, e a gasolina simples 95 nos 1,656 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

