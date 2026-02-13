Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasolina volta a subir, gasóleo nem mexe

Tostão a tostão, a gasolina reforça a tendência de aumento com o litro a poder subir mais um cêntimo na próxima segunda-feira, enquanto para o gasóleo a previsão é a manutenção do preço actual.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, na próxima semana o litro da gasolina simples 95 deverá aumentar para 1,684 euros/litro, e o gasóleo simples manter-se nos 1,584 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?