Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasolina sobe, gasóleo desce

Os dois combustíveis mais consumidos no nosso país deverão ter um comportamento misto no arranque da próxima semana: a gasolina sobe um cêntimo por litro enquanto o gasóleo desce um residual meio cêntimo.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, segunda-feira o litro da gasolina simples 95 deverá aumentar para 1,674euros/litro, e o gasóleo simples baixar para os 1,581 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

