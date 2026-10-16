Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasóleo volta a aumentar de forma radical

O "sobe" e "desce" nos preços dos combustíveis invertem os papéis no arranque da próxima semana.

Agora é o gasóleo a "reclamar" um salto até 4,5 cêntimos por litro enquanto a gasolina anuncia uma descida de apenas 1,5 cêntimos/litro, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal.

A confirmarem-se estas movimentações, significa que o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,189 euros/litro, e a gasolina simples 95 nos 2,100 euros.

As previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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