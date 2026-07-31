 Pesquisa
Actualidade

Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasóleo sobe, gasolina desce

10:49 - 31-07-2026
 
 
Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasóleo sobe, gasolina desce

A escalada nos preços dos combustíveis em Portugal continental deverá ser mais atenuada no arranque da próxima semana: segundo o automóvel Clube de PortugaL, para o gasóleo é esperado um aumento de 2 cêntimos/litro, enquanto o litro da gasolina poderá descer 1 cêntimo.

A confirmarem-se estes movimentos, e caso não haja alterações no ISP, significa que o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,063, ficando bem acima dos 2,015 euros previstos para o litro da gasolina simples 95.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Reservas abertas: VW ID. Polo já está abaixo dos 25 mil euros

Reservas abertas: VW ID. Polo já está abaixo dos 25 mil euros

Reservas abertas: VW ID. Polo já está abaixo dos 25 mil euros

Reservas abertas: VW ID. Polo já está abaixo dos 25 mil euros

''Assalto'' ao luxo europeu: Zeekr 9X chega em 2027 em formato XXL

''Assalto'' ao luxo europeu: Zeekr 9X chega em 2027 em formato XXL

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.